«Стал непредсказуемым»: в США раскрыли, как Хегсет изменился после утечек NBC сообщил о неуверенности и непредсказуемости Хегсета после утечек

Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press

Пит Хегсет

Шеф Пентагона Пит Хегсет на фоне скандалов с утечками информации «стал непредсказуемым», заявили NBC News два чиновника. Они уточнили, что глава ведомства кажется все более «неуверенным» в своей работе.

Как говорится в материале, Хегсет очень хочет, чтобы президент Дональд Трамп видел его как «бойца» на фоне негативных сведений в прессе. В связи с этим он стал уделять больше внимания публичным выступлениям, однако ситуация в Пентагоне остается напряженной.

Ранее помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг сообщение The New York Times, что Хегсет отправлял подробную информацию об ударах по Йемену в чат мессенджера Signal, в котором были его супруга, брат и адвокат. Он также отметил, что публикация газеты основана на словах уволенных на прошлой неделе сотрудников ведомства, у которых, вероятно, «есть мотив» помешать реализации повестки Минобороны США и Дональда Трампа.

В конце марта The Atlantic опубликовал новые скриншоты из закрытого чата в мессенджере Signal, где высокопоставленные чиновники США обсуждали авиаудары по хуситам. До этого главного редактора издания случайно добавил в чат советник президента США по национальной безопасности, что позволило журналистам получить доступ к секретной информации.