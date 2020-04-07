США заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

Власти США заявили, что в крупных городах появляются признаки улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил вице-президент Майкл Пенс.
Информация прозвучала на пресс-конференции.
По первым цифрам, которые мы получаем из большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго, появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса, — цитирует Пенса CNN.
Сообщение вдохновило президента Дональда Трампа, который призвал «удвоить свои усилия», чтобы защитить себя и всё общество от вируса. При этом США продолжают лидировать по числу заражений коронавирусом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что количество летальных исходов в США в результате заражения коронавирусом или осложнений от него достигло рекордного показателя за сутки. Страна 7 апреля потеряла 1736 человек.
По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.
В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.