США заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3d1b5f68-7939-11ea-8b87-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США заявили, что в крупных городах появляются признаки улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил вице-президент Майкл Пенс.

Информация прозвучала на пресс-конференции.

По первым цифрам, которые мы получаем из большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго, появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса, — цитирует Пенса CNN.

Сообщение вдохновило президента Дональда Трампа, который призвал «удвоить свои усилия», чтобы защитить себя и всё общество от вируса. При этом США продолжают лидировать по числу заражений коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество летальных исходов в США в результате заражения коронавирусом или осложнений от него достигло рекордного показателя за сутки. Страна 7 апреля потеряла 1736 человек.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.