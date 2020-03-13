https://static.news.ru/photo/f6293d6a-6569-11ea-b187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Huby / Le Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США закупят большой объём нефти, пока цена на неё низкая, для создания стратегического резерва. Об этом заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Розовом саду.

Резерв в стране собираются заполнить «до самого верха».

Исходя из цены на нефть я поручил министру энергетики закупить большой объём нефти по очень хорошей цене для стратегического нефтяного резерва. Мы заполним его до самого верха, — приводит слова главы государства Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что национальная нефтяная компания Объединённых Арабских Эмиратов ADNOC объявила о мерах реагирования на «беспрецедентные рыночные условия». Организация будет продавать нефть в апреле со скидкой.