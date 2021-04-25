США заявили о стремлении снизить напряжённость в отношениях с РФ

https://static.news.ru/photo/1ea0c4d6-a6c1-11eb-8f80-96000091f725_660.jpg Фото: johnsonderman_flickr.com

США стремятся к снижению напряжённости в отношениях с Россией и не расценивают антироссийские санкции в качестве единственного инструмента для организации диалога с Москвой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, её слова приводит РИА Новости.

По словам Псаки, Белый дом считает «критически важным» привлечь Россию к ответственности за действия, которые «являются неприемлемыми».

Что касается измерения эффективности этих мер, то наши цели: снизить напряжённость в отношениях, говорить прямо, когда у нас возникают озабоченности, принимать меры, когда это необходимо, — заявила пресс-секретарь.

При этом Псаки добавила, что Штаты не считают инструмент санкций единственно действенным для выстраивания отношений с РФ.

Очередной пакет санкций против России был введён США 15 апреля. Под действие ограничительных мер попали 32 физических и юридических лица. Также Вашингтон заявил о высылке из страны 10 представителей российской дипломатической миссии.

На следующий день МИД РФ заявил об ответных мерах, в числе которых — соразмерная высылка дипломатических сотрудников США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, закрытие въезда в страны восьми чиновникам и деятелям США.