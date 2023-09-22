В США заявили о соблюдении запрета на ядерные испытания

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США соблюдают мораторий на проведение ядерных испытаний и призывают другие государства также принять его, заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Она также призвала обновить системы по мониторингу ядерных испытаний, поскольку снижение возможностей этих систем опасно, передает ТАСС.

США продолжают соблюдать мораторий на испытание ядерных взрывных устройств и призывает все страны, обладающие ядерным оружием, немедленно объявить или соблюдать такой мораторий, — заявила Дженкинс.

США подписали ДВЗЯИ в сентябре 1996 года, однако до сих пор его не ратифицировали. Всего этот договор подписали 186 государств. Значимыми странами, которые не поставили свои подписи под договором, являются Индия, Пакистан и КНДР.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя напомнил США об одностороннем выходе Вашингтона из договоров в сфере контроля над вооружениями. Он также напомнил о том, что Белый дом в 2003 году прекратил в одностороннем порядке действие советско-американского Договора по противоракетной обороне. Небензя также указал на выход США из ДРСМД.