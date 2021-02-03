США заявили о планах вести переговоры с РФ по всем типам ядерных вооружений

https://static.news.ru/photo/04d4faf4-662a-11eb-8d1d-96000091f725_660.jpg Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон рассчитывает наладить диалог с Москвой для переговоров по всем типам ядерного оружия во время действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был продлён до февраля 2026 года. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Президент США Джо Байден ясно дал понять, что продление договора — это только начало наших усилий по решению вызовов безопасности XXI века. США используют время пятилетнего продления договора для осуществления с Россией в консультациях с конгрессом, нашими союзниками и партнёрами контроля над вооружениями, касающегося всех её ядерных вооружений, — цитирует ТАСС Блинкена.

Ранее NEWS.ru сообщил, что договор СНВ-3 между Россией и США был продлён на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Он был пролонгирован на прежних условиях. В МИД РФ отметили, что ключевую роль в согласовании условий продления договора сыграл телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся 26 января.

Документ сменил истекший в декабре 2009-го СНВ-1. Изначально он был подписан на 10 лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет. Срок действия СНВ-3 заканчивался 5 февраля 2021 года. Москва рассчитывала, что администрация Байдена согласится на продление договора на ранее согласованных условиях до истечения его срока, в то время как его предшественник Дональд Трамп прекратил диалог Вашингтона с Москвой по вопросу продления ДСНВ, заявив, что США не устраивают согласованные прежде условия.