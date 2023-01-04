США раскрыли, какое оружие намерены отправить Украине Кирби: новые пакеты военной помощи Киеву могут включать установки РСЗО HIMARS

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Реактивная система залпового огня HIMARS

Соединенные Штаты намерены в ближайшие дни и недели предоставить Киеву новую военную помощь и не ожидают скорого прекращения боев, заявил на онлайн-брифинге представитель Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. По его словам, в новые поставки могут войти очередные установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

На востоке [Украины] бои в последние несколько недель были особенно интенсивными. Думаю, нам следует ожидать, что такие боевые действия будут продолжаться еще довольно долгое время, поэтому мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности, — сказал он.

С наступлением зимы боевые действия лишь усилились, отметил Кирби.

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал передать Украине колесные танки AMX-10 RC.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти Германии ждут сигнала от президента США Джо Байдена о передаче Киеву танков Leopard-2. Он добавил, что решение о новых поставках танков и самолетов будет принято совместно. По его словам, Германия способна оказать помощь Киеву «в режиме реального времени».