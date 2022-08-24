США заявили о невозможности замены российского обогащённого урана

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Помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что США не смогут заменить поставки обогащённого российского урана другими источниками в случае запрета импорта. Сейчас цепочки поставок урана нарушены, отметила чиновница в интервью Washington Examiner.

Во всём мире нет достаточно мощностей, чтобы восполнить эту разницу из надёжных источников, — заявила отвечающая за вопросы ядерной энергетики Хафф.

Сейчас у США не возможности обеспечивать топливом все реакторы, так как порядка 20% низкообогащённого урана Америка получает из России. Для снижения зависимости от российского урана Минэнергетики США пытается делать ставку на стимуляцию внутреннего производства, заключая долгосрочные контракты на поставки.

Эти закупки покроют очень небольшую часть того, что действительно необходимо, но это позволит производителям быть уверенными в том, что у них есть долгосрочные контракты, — объяснила представитель кабмина США.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил, что если Россия запретит поставки урана в США, то для американцев это будет довольно болезненный удар. США придётся каким-то образом наращивать объёмы урана.