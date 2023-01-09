США заявили о невозможности сокращения военной помощи Украине Салливан: сокращение объема одобренной военной помощи США Украине невозможно

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена не ожидает, что планируемое палатой представителей конгресса сокращение расходов на оборону окажется влияние на военную помощь Украине. Такое мнение высказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга для прессы. Он отметил, что в Белом доме уже «начали полагаться» на выделенную ранее сумму и не находят вариантов, как эти деньги можно было бы забрать. Слова Салливана приводит РИА Новости.

Мы просили $37 млрд военной помощи Украине, потому что думали в прошлом году, что столько потребуется на финансовый год. Конгресс увеличил эту сумму до $45 млрд. Эти деньги были выделены, — заявил советник.

Он подчеркнул, что Белый дом уже начал полагаться на выделенную сумму и лично Салливан «не видит, как эти деньги можно забрать», тем самым уменьшив объем ресурсов для поддержки Киева. Советник также высказал уверенность, что меньшинство представителей нового состава конгресса не сможет поставить под угрозу продолжение помощи Украине со стороны США. По его словам, большинство американских граждан продолжают поддерживать «политику предоставления Украине средств для защиты от России».

Пресс-служба Белого дома ранее сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Он отдельно выделил обещанную поставку БМП Bradley. По словам украинского лидера, данная помощь укрепит армию на поле боя.