https://static.news.ru/photo/12236774-aa36-11e9-8a3d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки отвергли заявление Ирана о том, что информация США о подбитом в Ормузском проливе беспилотнике Тегерана не соответствует действительности. По словам представителя Белого дома, у Вашингтона есть «явные доказательства» того, что БПЛА принадлежал республике.

Кроме того, чиновник предупредил — если летательные аппараты Ирана вновь приблизятся к кораблям США, то «они снова будут сбиты», пишет Reuters .

Ранее News.ru сообщал, что Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) пообещал в ближайшее время опубликовать фотографии корабля ВМС США Boxer. По словам иранских военных, снимки сделаны тем самым беспилотником, который, по словам американского президента Дональда Трампа, был сбит десантным судном.