https://static.news.ru/photo/dd49bdb4-354f-11ea-9fd3-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: White House/via Globallookpress.com

Соединённые Штаты готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий. С таким заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер.

Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить без каких-либо предварительных условий новый путь вперёд — ряд шагов, — сказал политик в эфире CBS News.

По его словам, предлагаемые шаги помогут Ирану стать лучше. При этом он отметил, что Вашингтон не сожалеет о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, так как на его руках «была кровь сотен американских военнослужащих».

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект, писал NEWS.ru.