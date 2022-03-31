США заявили, что укрепление рубля является искусственным

Российские власти занимаются «искусственным накачиванием рубля», Такое предположение выдвинула директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По её мнению, только так можно объяснить укрепение российской валюты, которое наблюдается в эти дни.

Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ, — заявила Бедингфилд в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что в администрации США убеждены. что санкции против РФ работают, в стране наблюдается «драматическая инфляция», инвесторы отказываются вкладываться деньги в российскую экономику. Курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике РФ, добавила Бедингфилд.

31 марта стало девятым днём роста рубля к доллару и евро. Таким образом, за март они подешевели более чем на 12% — до уровней 83,2 рубля за доллар и 92,5 рубял за евро. Такие данные приводит Московская биржа.

При этом 10 марта были обновлены исторические максимумы. В этот день курс доллара достиг 121,53 рубля, курс евро — 132,42 рубля.

Ранее американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля несмотря на введённые против России масштабные санкции. Он отметил, что рубль отыграл весь полученный им санкционный удар. Также уровень инфляции в России оказался ниже, чем в Евросоюзе.

В то же время, Сбербанк и ВТБ оценили потенциальные потери от участия в мерах господдержки экономики, принятых или готовящихся к принятию в ответ на санкции западных стран. По их данным, совокупные убытки крупнейших банков, которые находятся под жёсткими ограничениями, могут составить почти 600 млрд рублей.