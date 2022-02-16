США заявили, что никогда не называли точную дату вторжения РФ на Украину

США никогда не называли точных сроков эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, Штаты лишь пытались донести, что РФ имеет возможность сделать это в любое время.

Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время, — сказал Прайс в ходе регуляного брифинга.

Он также добавил,что несостоявшееся вторжение не означает, что США располагали ошибочными разведданными.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражали обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и о возможности помочь Киеву защититься от неё — это и смешно, и опасно.