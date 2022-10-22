США могут заставить Украину оставить часть территорий России ради мира The American Conservative: США заставят Украину оставить часть территорий России ради мира

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Люди с флагами во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России

Вашингтон хочет избежать прямого конфликта с Россией, сообщает издание The American Conservative. По мнению издания, отказ Киева от российских территорий — это один из возможных выходов из сложившейся ситуации. Отмечается, что стремление Украины вернуть занятые Россией территории подталкивают Москву к возможному использованию ядерного оружия.

Наш жизненный интерес — предотвращение конфликта США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины, то есть с полным возвращением Крыма и Донбасса, — пишет редактор-основатель издания Патрик Дж. Бьюкенен.

Он считает, что США следует сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие. Также необходимо будет попытаться вернуть большую часть Украины Киеву, но, при этом, сделать так, чтобы это «не рассматривалось как историческое унижение для России».

Политолог Владимир Можегов ранее заявил, что США согласятся на переговоры с Россией, если перед Украиной встанет вопрос о капитуляции. Эксперт отметил, что сейчас американскому президенту Джо Байдену нет смысла идти на контакты с российским лидером Владимиром Путиным даже ради переизбрания демократов в сенат. По словам Можегова, отношения двух держав находятся в тупике.