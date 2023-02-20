США заранее сообщили России о визите Байдена на Украину Associated Press: США заранее сообщили России о визите Байдена на Украину

Фото: president.gov.ua

Визит Джо Байдена в Киев

Незадолго до визита президента США Джо Байдена на Украину Вашингтон связывался с Москвой для исключения конфликтных ситуаций, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом. Это было сделано, чтобы избежать просчетов, способных привести к конфликту ядерных держав.

Белый дом не вдается в подробности, но заявил, что «базовые коммуникации произошли с российской стороной для обеспечения исключения конфликтных ситуаций», — говорится в материале агентства.

20 февраля президент США Джо Байден неожиданно посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав очередной пакет помощи Киеву.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что поездка Байдена в Киев готовилась заблаговременно по разным каналам, поскольку за безопасность первого лица государства в США отвечает множество людей. Он также отметил, что визит Байдена призван продемонстрировать максимальную поддержку его украинского коллеги Владимира Зеленского, усилить поддержку Украины внутри США и мобилизовать союзников США в Европе на более активную помощь Киеву.