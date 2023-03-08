США запустят в космос ракету, напечатанную на 3D-принтере США отправят на орбиту ракету-носитель Terran 1, на 85% напечатанную на 3D-принтере

Фото: Nasa/Kim Shiflett/Xinhua/Global Look Press

В США 8 марта на космическую орбиту отправится легкая ракета-носитель Terran 1. Она на 85% состоит из компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Об этом в своем Twitter сообщила компания-разработчик Relativity Space. Компания намерена провести эксперимент, насколько напечатанные на принтере конструкции способны выдерживать полетное давление. Запуск должен пройти на базе космических сил США на мысе Канаверал в 13:00 по местному времени (21:00 мск).

В ходе наземных тестов мы уже успешно провели испытания транспортного средства под нагрузкой, подобной той, что будет во время полета. Фактически, наши данные показывают, что уровень нагрузки во время испытаний, вероятно, превысил тот, с которым транспортное средство столкнется во время полета, — сообщили в компании.

По информации производителя, новая ракета предназначается для пополнения запасов и развертывания группировки на будущих станциях. На Terran 1 установлены двигатели Aeon 1, они также напечатаны на 3D-принтере. В качестве горючего используется метан, в качестве окислителя — жидкий кислород. Ракета имеет 33,5 метра в высоту и около 2,2 метра в диаметре. На нее можно поместить 1250 килограммов полезного груза.

Ранее сообщалось, что сотрудники Японского аэрокосмического агентства (JAXA) направили сигнал на прерывание полета новой японской ракеты Н3. Запуск состоялся в вторник, 7 марта, с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Решение об уничтожении ракеты было принято после того, как не было подтверждено зажигание двигателя второй ступени ракеты.