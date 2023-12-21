США запустили переговоры о передаче российских активов Киеву NYT: США начали переговоры об использовании активов РФ для помощи Украине

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, сообщает издание The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников. По их данным, стимулом к переговорам послужил отказ сената Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву.

Как отмечает издание, Белый дом «тихо сигнализировал» законодателям о поддержке использования замороженных средств РФ. Ранее власти США предложили передать Украине российские средства посредством траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

При этом один из еврочиновников указал на то, что США владеют лишь небольшой частью активов Москвы, а вот «ЕС может потерять значительно больше». В свою очередь, Европа предлагает уделить внимание плану, согласно которому на помощь Украине будет направлена прибыль, изымаемая Euroclear от хранения российских активов.

Ранее старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис заявила, что использование замороженных активов РФ в качестве рычага давления может обернуться непредсказуемыми последствиями как для Украины, так и для стран Запада. По ее словам, в таком случае американские политики, выступающие против финансирования Киева, получат весомый аргумент в свою пользу.