США запустили еще одну межконтинентальную ракету Minuteman III США провели второй пуск МБР Minuteman III за неделю

Вооруженные силы США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщило командование базы космических сил в Ванденберге (штат Калифорния). МБР была запущена без боевой части.

Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена во время боевого испытания в 01:46 по тихоокеанскому времени 6 июня 2024 года (11:46 мск) на базе военно-космических сил Ванденберг, — говорится в сообщении.

Испытания показали готовность, эффективность и надежность оружия «в эпоху стратегической конкуренции». Это уже второй испытательный пуск ракеты на текущей неделе.

Ранее база Ванденберг сообщила, что Вашингтон провел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III во вторник, 4 июня. Ракета также не несла боеприпаса.

До этого бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин предположил, что Россия может провести демонстрационный ядерный взрыв на Новой Земле. Он напомнил, что там взрывали 58-мегатонную водородную бомбу, получившую в народе название «Кузькина мать». Эксперт признал, что определенного ядерного заражения не избежать. Но на Новой Земле уже произвели десятки испытаний, напомнил он.