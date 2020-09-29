США запугивают Россию удваиванием ядерных боеголовок

Власти США приказали военным проверить, насколько быстро можно будет нарастить число развёрнутых ядерных боеголовок после истечения действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Аналитики считают это попыткой Вашингтона запугать Москву и усилить таким образом свои переговорные позиции при обсуждении будущего соглашения. Но шантаж вряд ли сработает: всё указывает на то, что США выставили России заведомо неприемлемые условия.

Распоряжение о проверке ядерных зарядов поступило в Стратегическое командование США от группы чиновников из Пентагона, Госдепартамента, Совета по национальной безопасности и Департамента по энергетике, которая участвует в переговорах с Россией под руководством Маршалла Биллингсли. Командованию было приказано оценить, насколько быстро оно сможет нарастить число развёрнутых ядерных боеголовок, в случае прекращения действия СНВ-3.

Договор о стратегических наступательных вооружениях ограничивает число развёрнутых ядерных боеголовок с обеих сторон 1550 единицами. По оценкам экспертов, если соглашение прекратит действие, США смогут удвоить количество развёрнутых зарядов. На данный момент американские баллистические межконтинентальные ракеты несут только один заряд, но они рассчитаны на большее.

U.S. Air Force / J.T. Armstrong/flickr.com

Быстрее всего можно нарастить возможности стратегических бомбардировщиков — достаточно будет доставить бомбы со складов на авиационные базы. Чуть больше времени потребуется на то, чтобы вооружить дополнительными зарядами баллистические ракеты на субмаринах, так как часть подлодок несут боевое дежурство и должны вернуться в порты для дооснащения.

Установка дополнительных боеголовок на ракеты шахтного базирования в Северной Дакоте, Вайоминге и Монтане может занять несколько месяцев.

В Вашингтоне полагают, что Россия намеренно затягивает переговоры по СНВ-3, чтобы дождаться победы на президентских выборах соперника Дональда Трампа Джо Байдена. В предвыборной программе демократа сказано, что он собирается продлить договор, и Москва рассчитывает на более выгодные условия, чем сегодня ей предлагает администрация Трампа.

Россия предложила США продлить договор на пять лет, не внося в него изменений. В Вашингтоне же считают, что соглашение в нынешнем виде не выгодно Америке. Прежде всего, американские переговорщики хотели бы включить в договор Китай, однако непримиримая позиция Пекина по этому вопросу вынудила их отказаться от подобных планов, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Кроме того, США требовали от России включить в новый договор не только стратегические, но и тактические ядерные вооружения.

Условия, которые мы изложили России, хороши для обеих стран. Мяч сейчас находится на российской стороне, — заявил Маршалл Биллингсли во время визита в Японию 29 сентября.

Осознав, что до истечения СНВ-3 в феврале будущего года уступок от Москвы можно и не добиться, Соединённые Штаты предложили компромисс: продлить договор на условиях заключения дополнительного соглашения, в котором будет прописано обязательство Москвы вести переговоры по новому, «улучшенному» документу, включить в него Китай, а также согласиться на более надёжные методы инспекций на ядерных объектах.

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Очевидно, ядерная «игра мускулами» — попытка США принудить Москву продлить договор на таких условиях. Однако американские эксперты считают, что такой шантаж срабатывает только в тех случаях, когда противоположная сторона не может ответить зеркально. Москва же вполне способна нарастить число развёрнутых ядерных боеголовок вслед за США.

Это очень глупо, — сообщил Politico анонимный советник американского правительства по контролю над вооружениями. — Развёрнутые в данный момент системы полностью отвечают задачам стратегического сдерживания. Нет никакой очевидной причины развёртывать дополнительные силы в отсутствии изменений с другой стороны. Это не испугает русских. Вероятность успеха этого хода стремится к нулю.

По данным источников Foreign Policy, администрация Трампа может стремиться не к продлению СНВ-3, а к его медленному «убийству». Согласно конфиденциальному докладу, направленному из Госдепа в Конгресс, союзники США всерьёз беспокоятся о том, что Вашингтон выставляет России заведомо невыполнимые условия.

После трёх лет смены целей, максималистских требований и минимального межведомственного сотрудничества некоторые в Вашингтоне начинают задаваться вопросом, действительно ли администрация пытается спасти сделку, — комментирует ситуацию Foreign Policy.

Последний раунд переговоров спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова прошли в Вене 17-18 августа. После них Соединённые Штаты подтвердили, что больше не ставят условием продления договора включение в него Китай. Однако другие их требования остались в силе, и ничто не говорит о том, что Россия готова на них согласиться.