США запретили предоставлять России кредиты

https://static.news.ru/photo/240e0368-7b86-11eb-9c42-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Jon Elswick/ТАСС

Вашингтон из-за санкций, которые связаны с делом оппозиционного российского политика Алексея Навального, ввёл запрет на предоставление Москве кредитов от американских правительственных финансовых организаций, в том числе и Экспортно-импортным банком США. Об этом сообщил госдепартамент.

Там пояснили, что ограничения введены за «использование Российской Федерацией химического оружия против собственных граждан». Санкции вступят в силу в течение 15 дней, передаёт РИА Новости. Именно столько времени требуется для уведомления конгресса. После этого Россия не сможет рассчитывать на «предоставление кредитов Соединенными Штатами или другой финансовой помощи».

Запрет коснётся предоставления России любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны любого ведомства, управления или структуры правительства США, в том числе Экспортно-импортного банка США, — сказано в сообщении госдепа.

2 марта санкции против четырёх «высокопоставленных российских граждан» ввёл Евросоюз в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Речь идёт об аресте Навального.

После ЕС санкции ввёл и американский Минфин. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия» и конкретные персоны. В стоп-лист на этот раз вошли первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов. Им запрещено пересекать американскую границу, а их счета в США, если таковые будут обнаружены, заморозят.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после якобы отравления.

При этом Вашингтон выводит космическое сотрудничество с Россией из-под санкций по ситуации с осуждённым оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом говорится в опубликованном заявлении главы Госдепартамента Энтони Блинкена, сообщал NEWS.ru.