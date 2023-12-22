США запретили импорт российских лосося и трески

Министерство финансов США приняло решение запретить импорт российского лосося, трески, минтая и краба, следует из письменного заявления ведомства. Рестрикции распространяются и на другие морепродукты, «которые были полностью или частично получены в РФ».

Применяется к следующим категориям рыбы, морепродуктов и их приготовлений, которые были произведены полностью или частично в Российской Федерации или выловлены в водах, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, или судами под российским флагом, независимо от того, были ли такие рыба, морепродукты и их приготовления включены в состав или в значительной степени трансформируется в другой продукт за пределами Российской Федерации: лосось, треску, минтай и краба, — говорится в документе.

Кроме прочего, президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому вводятся ограничения в отношении ряда финансовых институтов. Речь идет о структурах, «осуществляющих транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ». Этим решением Вашингтон рассчитывает затруднить использование военно-промышленной базы для России.

Ранее стало известно о планах Байдена подписать указ, запрещающий импорт российской продукции, обработанной за пределами РФ. Прежде всего речь идет об алмазах. Аналогичный документ намерены подписать страны ЕС.