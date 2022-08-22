США заподозрили в копировании военных разработок России EurAsian Times: при создании истребителя F-35 использовались российские разработки

Фото: Michael Singley/U.S. Navy

Один из крупнейших мировых разработчиков вооружения американская корпорация Lockheed Martin скопировала российские разработки в сфере военной авиации при создании истребителя F-35, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на статью индийского журналиста Парта Сатама в EurAsian Times. Конструкция сопла американского истребителя сильно напоминает схему, использованную в Як-141 конструкторского бюро имени Яковлева, сообщается в издании.

В статье упоминается, что после распада СССР представители американской Lockheed Martin получили возможность ознакомиться с проектом перспективного сверхзвукового палубного истребителя Як-141 и даже сотрудничали с ОКБ имени Яковлева. В 1997 году они разорвали связи, а спустя несколько лет военная корпорация США представила свой новый истребитель F-35.

Тот факт, что Як-141 так и не был запущен в серийное производство, несмотря на вмешательство Lockheed Martin, означает, что американцев интересовали исключительно технологии и данные испытаний самолетов, — заявил Сартам.

Автор статьи отметил, что китайские инженеры могли позаимствовать технические решения F-35 и внедрили их в свой новый истребитель J-20.

Ранее заслуженный военный лётчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что Россия опередила США в защите сверхзвуковых бомбардировщиков, добавив в арсенал Ту-160М ракеты обратного старта. Он добавил, что в данный момент Пентагон занимается разработкой стратегического бомбардировщика нового поколения В-21, первый полёт которого запланирован на 2022 год, и генерал-майор убеждён, что американские инженеры захотят внедрить российскую технологию Ту-160М в проект их боевого самолёта.