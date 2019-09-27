https://static.news.ru/photo/6d33c086-e132-11e9-8f68-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Jim Loscalzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия может быть причастна к раздуванию скандала вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Такое мнение высказала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Я думаю, Россия приложила к этому руку, — заявила она во время обсуждения скандала на телеканале MSNBC .

За день до этого Пелоси обвинила администрацию Трампа в попытке замять дело о разговоре с Зеленским.

Ранее, как писал News.ru, администрация Белого дома обнародовала стенограмму разговора двух президентов, который ещё до публикации стал поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Соединённых Штатов. Как следует из документа, лидер Украины пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители Демократической партии в американском Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.

При этом, как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают на то, что в двусторонних отношениях США и России не возникнет подобная ситуация, когда потребуется публикация стенограмм телефонных разговоров президентов.