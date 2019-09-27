https://static.news.ru/photo/6d33c086-e132-11e9-8f68-fa163e074e61_660.jpgНэнси ПелосиФото: Jim Loscalzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Россия может быть причастна к раздуванию скандала вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Такое мнение высказала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Я думаю, Россия приложила к этому руку, — заявила она во время обсуждения скандала на телеканале MSNBC.
Ранее, как писал News.ru, администрация Белого дома обнародовала стенограмму разговора двух президентов, который ещё до публикации стал поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Соединённых Штатов. Как следует из документа, лидер Украины пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители Демократической партии в американском Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.
При этом, как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают на то, что в двусторонних отношениях США и России не возникнет подобная ситуация, когда потребуется публикация стенограмм телефонных разговоров президентов.