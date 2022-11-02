США заподозрили КНДР в тайных поставках боеприпасов России Белый дом считает, что КНДР поставляет России боеприпасы для использования против Украины

Фото: Sgt. 1st Class Brent Powell/Keystone Press Agency/Global Look Press

США утверждают, что располагают данными о том, что КНДР якобы поставляет России «значительное число» артиллерийских снарядов в целях их дальнейшего использования на Украине, заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости. По его словам, Пхеньян скрывает реальный пункт назначения этих боеприпасов.

У нас есть данные, что КНДР тайно поставляет существенные объемы артиллерийских снарядов России для войны на Украине. <…> Мы продолжаем следить [за ситуацией] , чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения, — заявил Кирби.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на разведку США сообщала, что Россия начала приобретать артиллерию у КНДР. Речь шла о снарядах и ракетах малой дальности, а также о различном оборудовании. Авторы материала утверждали, что пойти на такой шаг Москву заставили западные санкции, которые «серьезно ограничили ее цепочки поставок».

В ответ Северная Корея заявила, что никогда не поставляла и не будет поставлять оружие и боеприпасы в Россию. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также назвал информацию о планируемых закупках миллионов артиллерийских снарядов и ракет «очередным распространяемым фейком».