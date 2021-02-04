Штаты считают Россию своим основным противником. Именно поэтому новый американский президент Джо Байден намерен назначить главой ЦРУ бывшего посла США в РФ Уильяма Бернса. Об этом в разговоре с журналистами сообщил историк спецслужб Александр Колпакиди.

По его словам, данное решение говорит не только о приоритетах Штатов, но и об их враждебности. Как отметил Колпакиди, Бернс — человек слабовольный, однако назначение именно его на пост главы...