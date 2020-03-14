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Власти Соединённых Штатов с 16 марта вводят запрет на въезд в страну для иностранных граждан, прибывающих из Великобритании и Ирландии.

Как передаёт ТАСС, о новом ограничении рассказал на брифинге вице-президент Майкл Пенс. С 13 марта Вашингтон ввёл аналогичный запрет для граждан 26 государств, входящих в Шенгенскую зону.

Как ранее писал NEWS.ru, число погибших от коронавирусной инфекции в США 14 марта достигло 50 человек. Данные по смертям от COVID-2019 озвучил президент страны Дональд Трамп.

Во всём мире общее количество диагностированных случаев коронавирусной инфекции к настоящему моменту превысило 152 тысячи. Более 72 тысяч человек выздоровели, свыше 5,7 тысяч больных скончались.