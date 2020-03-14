Власти Соединённых Штатов с 16 марта вводят запрет на въезд в страну для иностранных граждан, прибывающих из Великобритании и Ирландии.
Как
Как ранее писал NEWS.ru, число погибших от коронавирусной инфекции в США 14 марта достигло 50 человек. Данные по смертям от COVID-2019 озвучил президент страны Дональд Трамп.
Во всём мире общее количество диагностированных случаев коронавирусной инфекции к настоящему моменту превысило 152 тысячи. Более 72 тысяч человек выздоровели, свыше 5,7 тысяч больных скончались.
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