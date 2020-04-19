США заказали 20 млн респираторов по завышенной стоимости

https://static.news.ru/photo/e0f41cde-8211-11ea-83e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Федеральное правительство Соединённых Штатов закупило респираторов типа N95 на $110 млн у непроверенных поставщиков и по завышенной стоимости.

Об этом сообщил The Wall Street Journal, сославшись на информацию о госзаказах. По информации издания, власти США закупили около 20 млн указанных респираторов, потребность в которых резко выросла в условиях пандемии нового COVID-19.

Условием оформления доставки стала срочная доставка к началу лета. Около 80% договоров при этом были заключены с непроверенными поставщиками, которые ранее или не работали с властями, либо заключали контракты на небольшие поставки немедицинской продукции. Каждый респиратор обошелся в $6. Это равняется его стоимости в аптеке.

При этом данная цена в несколько раз превышает стоимость цены по прейскуранту. Как уточни TWJ, некоторые из выбранных американскими властями подрядчиков не уложились в сроки доставки. Некоторые из них даже отказались от условий контракта, объяснив это тем, что не могут исполнить столь крупные задачи.

Кроме того, известно, что до этого американские власти заказали у проверенных производителей 600 млн респираторов. которые обошлись им менее, чем в $1 за штуку. Однако окончательно все поставки по этим контрактам будут выполнены лишь к концу 2021 года.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в США выросло на 34 тысячи человек. Оно превысило 735 тысяч. Такие данные предоставил университет Джонса Хопкинса.