США заинтересовались, как установить свои ракеты на украинские МиГи Politico: США изучают интеграцию западных ракет класса «воздух — воздух» с самолетами МиГ

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Военные США рассматривают возможность применения усовершенствованных ракет класса «воздух — воздух» на самолетах МиГ, используемых Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне. Собеседники отметили, что в интеграции систем существует ряд технических трудностей.

По имеющимся данным, в США изучают возможность установки на украинские МиГи ракет класса «воздух — воздух» средней дальности AIM-120, предназначенных для западных истребителей, в частности американских F-16.

Мы поддерживаем регулярные контакты <...> и будем продолжать тесные консультации с Украиной по поводу ее потребностей в сфере безопасности, <...> но по соображениям операционной безопасности мы не будем обсуждать, какие действия можем предпринять или не предпринять в этом направлении, — заявил представитель Пентагона Гаррон Гэрн.

В издании отмечают, что если технические сложности удастся преодолеть, это станет первым случаем предоставления США возможности использования украинской авиацией ракет такого класса.

Ранее летчики ВСУ пожаловались на «чертовски опасную» российскую ракету класса «воздух — воздух» R-37M. По их словам, такая ракета способна поразить самолет на расстоянии до 300 километров. Ракета находится на вооружении ВКС России с 2014 года. Ею оснащаются истребители МиГ-31БМ, а с 2020 года она интегрирована в комплекс вооружений Су-57.