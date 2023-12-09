США захотели продать Израилю десятки тысяч танковых снарядов Белый дом попросил Конгресс разрешить продать Израилю 45 тыс. танковых снарядов

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Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса разрешение на продажу 45 тысяч танковых снарядов Израилю, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Вооружение предназначено для основных танков Армии обороны страны (ЦАХАЛ) Merkava.

По данным агентства, Белый дом полагает, что дополнительные боеприпасы нужны Израилю для успеха наземной операции в секторе Газа. Кроме того, говорится о растущей обеспокоенности американского руководства «по поводу использования американского оружия в конфликте, в котором погибли тысячи мирных жителей».

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате Конгресса США. Его рассмотрение было заблокировано. Общая сумма пакета составляет $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, за — 49 человек. Причиной разногласий стал вопрос охраны южной границы Штатов, на чем настаивают республиканцы.

Байден после возвращения в Белый дом из поездки в штат Массачусетс назвал решение республиканцев «безумием». Американский лидер подчеркнул, что надеется на то, что этот вопрос в скором времени все же будет решен и Украина получит необходимую финансовую помощь.