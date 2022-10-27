США захотели изменить условия потолка цен на нефть из России Bloomberg: США захотели смягчить условия использования потолка цен на российскую нефть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента США Джо Байдена в настоящее время пересматривает условия потолка цен на нефть из России. Об этом стало известно агентству Bloomberg. Предполагается, что условия применения ограничений будут смягчены. Причиной таких изменений называют скептицизм инвесторов.

Американские власти были вынуждены свернуть план по введению потолка цен на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями центробанков по борьбе с инфляцией, — говорится в сообщении агентства.

По имеющимся данным, вместо лишения Кремля доходов от торговли нефтью путем жесткого ограничения на цены, США и ЕС с большой долей вероятности установят «более свободно управляемый потолок с большей ценой, чем предполагалось»

Как рассказали собеседники агентства, в настоящее время на подобные изменения согласились страны «Большой семерки» и Австралия.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что накануне встречи министров энергетики ЕС Еврокомиссия выпустила рекомендации, по которым для работы механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии необходимо участие Великобритании и Швейцарии.