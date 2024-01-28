США захотели дать отставку лидеру Палестины NYT: США и арабские страны захотели сменить лидера Палестины Аббаса

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Высокопоставленные чиновники не менее десяти стран обсуждают потенциальные соглашения по завершению войны между Израилем и группировкой ХАМАС и будущему управлению сектором Газа, пишет New York Times. Среди вариантов — сменить нынешнего палестинского лидера Махмуда Аббаса, который не устраивает Израиль, и ввести в страну арабских миротворцев.

Уточняется, что при Аббасе администрацию стали ассоциировать с коррупцией и авторитаризмом. Вместо него предлагают кандидатуру профессора из Принстона Салама Файяда, который модернизировал Палестину во время работы на посту премьера десять лет назад. А арабские миротворцы будут призваны помочь новому палестинскому лидеру поддерживать порядок в секторе Газа после окончания войны, пояснили журналисты.

Также рассматриваются уступки Израиля для Саудовской Аравии. Нормализация отношений этих стран была бы важной политической победой для Вашингтона и Тель-Авива, подчеркнули авторы материала.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Израилю необходимо снизить интенсивность боев в секторе Газа. По его словам, Вашингтон ведет переговоры с Тель-Авивом по этому поводу.

В то же время премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС будет продолжаться еще много месяцев, пока не будут достигнуты все ее цели, в том числе ликвидация палестинского движения. По его словам, правительство осознает, что вооруженный конфликт требует больших расходов, поэтому сейчас власти продвигают военный бюджет.