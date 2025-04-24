США задумались над снятием санкций с «Северного потока — 2» Politico: Вашингтон изучает возможность отмены санкций с «Северного потока — 2»

Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Вашингтон изучает возможность отмены санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Журналисты утверждают, что Белый дом не исключает снятия рестрикций и с других российских активов в Европе.

Отмена ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2» будет означать резкое изменение политики США в отношении России, говорится в статье. Санкции были введены во время первого президентского срока Дональд Трампа, и их отмена означала бы «крупную уступку» Москве.

Источники издания утверждают, что ключевым сторонником отмены санкций против газопровода является спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Против этой идеи выступают госсекретарь Марко Рубио и возглавляющий национальный совет по энергетическому доминированию министр внутренних дел Дуглас Бергам.

Ранее сообщалось, что в Германии топ-менеджеры и ведущие аналитики энергетических компаний призывают возобновить поставки российского газа любой ценой. Европе так и не удалось диверсифицировать энергоснабжение, а дешевая энергия нужна здесь и сейчас. В частности, эксперт Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанна Нис надеется, что США поддержат этот шаг.