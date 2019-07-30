Представители Конгресса США предупредили, что могут заблокировать любую будущую торговую сделку между Вашингтоном и Лондоном. Это произойдёт в том случае, если Brexit затронет ирландскую границу и поставит под угрозу мир в Северной Ирландии.
Речь идёт о соглашении, которое, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, позволит компенсировать экономические издержки выхода из Евросоюза. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал, что страны смогут заключить очень существенную сделку, которая увеличит торговлю в несколько раз.
Однако председатель Собрания друзей Ирландии в Конгрессе Ричард Нил заявил, что Трампу не позволят протолкнуть соглашение, если Brexit приведёт к пересмотру Белфастского соглашения 1998 года, благодаря которому в Северной Ирландии появились автономные органы власти, а также будет угрожать открытой границе между регионом и Ирландией.
Другой член собрания Пит Кинг подчеркнул, что угроза закрыть границу является ненужной провокацией, передаёт
Ранее News.ru писал, что Джонсон провёл переговоры со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром, в ходе которых пообещал не допустить после Brexit появления пограничной и таможенной инфраструктуры на британо-ирландской границе. Политик заверил, что при любых сценариях власти будут придерживаться своих обязательств по соблюдению Белфастского соглашения.