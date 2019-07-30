https://static.news.ru/photo/21bac4b2-b39a-11e9-b6ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alvaro Fuente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители Конгресса США предупредили, что могут заблокировать любую будущую торговую сделку между Вашингтоном и Лондоном. Это произойдёт в том случае, если Brexit затронет ирландскую границу и поставит под угрозу мир в Северной Ирландии.

Речь идёт о соглашении, которое, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, позволит компенсировать экономические издержки выхода из Евросоюза. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал, что страны смогут заключить очень существенную сделку, которая увеличит торговлю в несколько раз.

Однако председатель Собрания друзей Ирландии в Конгрессе Ричард Нил заявил, что Трампу не позволят протолкнуть соглашение, если Brexit приведёт к пересмотру Белфастского соглашения 1998 года, благодаря которому в Северной Ирландии появились автономные органы власти, а также будет угрожать открытой границе между регионом и Ирландией.

Другой член собрания Пит Кинг подчеркнул, что угроза закрыть границу является ненужной провокацией, передаёт The Guardian .

Ранее News.ru писал, что Джонсон провёл переговоры со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром, в ходе которых пообещал не допустить после Brexit появления пограничной и таможенной инфраструктуры на британо-ирландской границе. Политик заверил, что при любых сценариях власти будут придерживаться своих обязательств по соблюдению Белфастского соглашения.