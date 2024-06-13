США забили тревогу из-за возможностей российского атомного флота Miami Herald: США обеспокоились прогрессом атомного подводного флота России

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На фоне визита военных кораблей России на Кубу в США обеспокоились растущими возможностями российских атомных подводных лодок скрытно вести наблюдение и передвигаться вблизи побережья США, пишет газета Miami Herald со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что американские военные рассматривают присутствие российских подводных лодок в мировых океанах «как угрозу».

Поэтому, по данным издания, американские военные направили три эсминца с управляемым ракетным оружием, корабль береговой охраны и самолет-обнаружитель подводных лодок. Они должны вести наблюдение за действиями российских кораблей.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ объявили, что отряд кораблей Северного флота ВМФ России прибыл в порт Гаваны на Кубе с неофициальным визитом. В него вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за передвижением российских военных кораблей у побережья Кубы. По его словам, Вашингтон видел подобные маневры ранее и ожидает их в будущем.