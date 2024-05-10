США выводят свои войска еще из одной страны Politico: Пентагон предписал тысяче военнослужащих США покинуть Нигер

Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

Пентагон принял решение вывести американских военнослужащих в полном составе в течение следующих нескольких месяцев из Нигера, передает Politico. Газета отметила, что в этой стране находится около тысячи солдат и офицеров армии США.

Министерство обороны приказало примерно 1000 американским военнослужащим в Нигере покинуть страну в течение следующих нескольких месяцев, — сказал изданию американский чиновник.

Ранее представитель правящего режима Нигера полковник Амаду Абдраман известил, что страна разорвала военное соглашение с Вашингтоном, которое разрешало ВС США и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны. Договоренность была расторгнута в срочном порядке, подчеркнул военный.

До этого издание The Hill писало, что сокращение военного присутствия США в африканских странах является «крупной неудачей» Вашингтона. По мнению журналистов, это приведет к росту российского влияния в регионе Сахель. В частности, вывод военного контингента из Нигера ставит под угрозу операции по борьбе с терроризмом, отмечает издание.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщило, что российские военные зашли на авиабазу в Нигере, где были размещены американские солдаты. По информации агентства, россияне используют для базирования отдельный ангар, чтобы не смешиваться с бойцами армии США.