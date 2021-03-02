США выводят космическое сотрудничество с РФ из-под санкций по Навальному

https://static.news.ru/photo/e49ebcbe-7b84-11eb-baef-96000091f725_660.jpg Фото: International Space Station/twitter.com

США выводит космическое сотрудничество с Россией из-под санкций по ситуации с осуждённым оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом говорится в опубликованном заявлении главы Госдепартамента Энтони Блинкена.

Экспорт [из США] в поддержку коммерческого космического сотрудничества, однако, будет ограничен после шестимесячного переходного периода, — говорится в заявлении.

Таким образом, Вашингтон вносит Москву в список стран, которым будет отказано в экспорте оборонных технологий, частичное исключение будет сделано для сферы межгосударственного сотрудничества в космической сфере.

Ранее стало известно, что Штаты ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с Навальным. Санкции введены против семи «высокопоставленных представителей» российской власти. Они направлены против конкретных организаций и людей. Кроме того, американская разведка напрямую обвинила российские спецслужбы в отравлении Навального.

Как сообщал NEWS.ru, Минфин США опубликовал список россиян, против которых вводятся санкции. В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.