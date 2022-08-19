США вывели из-под санкций выплаты пенсий за пределами России Минфин США вывел из-под санкций выплату пенсий за пределами России

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Министерство финансов США вывело из-под санкций против России операции, связанные с пенсионными выплатами, следует из генеральной лицензии. В документе также указано, что он будет использоваться в замен прошлого варианта от 2 июня, по которому разрешались только операции, необходимы для обработки пенсионных платежей американским гражданам.

Все транзакции, необходимые для обработки пенсионных выплат гражданам США или лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации, <...> одобрить, — говорится в лицензии.

14 июля Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешающую транзакции с Россией по поставкам продовольствия, удобрений, посевных материалов, лекарств и медицинского оборудования.

Разрешены все операции, касающиеся «производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств», говорится в документе. Разрешение о поставках касается лекарств и медоборудования.

Кроме этого США временно разрешили проводить операции с бывшим подразделением «Газпрома» — Gazprom Germania. Одновременно сняты санкции с дочерней компанией Альфа-Банка в Казахстане. До 16 декабря разрешаются транзакции с компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH. Такая лицензия действовала до мая текущего года.