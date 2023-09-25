США вывели из-под санкций российскую авиастроительную компанию Минфин США снял санкции с российской компании «ОДК-СТАР»

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Министерство финансов США решило вывести из-под санкций российскую компанию «ОДК-СТАР», которая занимается производством и сервисным обслуживанием компонентов газотурбинных двигателей. Ограничения были сняты спустя всего 12 дней с момента их утверждения. Причины такого шага не называются.

В список SDN OFAC были внесены следующие исключения: акционерное общество СТАР (также известное как АО «ОДК-СТАР»), — сказано в документе.

Компания «ОДК-СТАР» специализируется на производстве систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями различного назначения. В частности, ее системами оснащаются дальнемагистральные пассажирские самолеты Ту-204-300.

Ранее Европейский суд в Люксембурге отклонил иски от ряда российских миллиардеров, пытавшихся оспорить санкции. В частности были рассмотрены дела Дмитрия Пумпянcкого, Геннадия Тимченко и Михаила Гуцериева. Они могут обжаловать решение в установленный срок.

В то же время суд в ЕС общей юрисдикции снял санкции с предпринимателя Александра Шульгина. Бывший генеральный директор онлайн-ретейлера OZON оказался в европейском черном списке в апреле 2022 года. Решение суда официально вступит в силу после того, как истечет срок апелляции. Прежде Евросоюз снимал санкции только с родственников предпринимателей.