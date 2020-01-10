https://static.news.ru/photo/636cd9a8-33d4-11ea-9f11-fa163e074e61_660.jpg Стивен Мнучин Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что всех участников расследования обстоятельств крушения украинского авиалайнера близ Тегерана, включая граждан третьих стран и организации, Соединённые Штаты выведут из-под действия антииранских санкций.

Министерство финансов выведет из-под действия санкций всех тех, кто может содействовать проведению расследования, будь то американцы или другие, — цитирует ТАСС главу Минфина США.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Как ранее писал NEWS.ru, военный историк, директор музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов прокомментировал решение Ирана пригласить специалистов из других стран для расшифровки самописцев разбившегося украинского Boeing-737. Он считает, что это помогло Тегерану избавиться от политических нападок.