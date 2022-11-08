США выступили за прямой диалог Азербайджана и Армении Блинкен: США выступают за прямой диалог Азербайджана и Армении, это ключ к миру

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

США выступают за прямой диалог Азербайджана и Армении. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на открытии трехсторонней встречи с министрами иностранных дел двух стран Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон считает такой диалог ключом к урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и миру между Баку и Ереваном. Слова Блинкена приводит ТАСС.

Соединенные Штаты привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Прямой диалог является лучшим способом [достижения] по-настоящему прочного мира. И мы очень рады это поддержать, — сказал госсекретарь.

Он также заверил, что Штаты «решительно поддерживают суверенитет и территориальную независимость и Армении, и Азербайджана».

Блинкен рассказал, что в ходе встречи предполагается продолжить «очень продуктивные обсуждения», которые стороны начали на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке этой осенью и развили «в последующих разговорах».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Москва, Вашингтон и Брюссель не готовы признать независимость Нагорного Карабаха. Он добавил, что ни одна из перечисленных стран также не готовы признать Нагорный Карабах частью Армении. По его словам, армянская сторона «должна считаться с этим фактом». Он при этом указал на то, что подходы к решению проблемы у стран разные, но риторика не отличается.