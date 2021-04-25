США выступили в поддержку Минских соглашений

https://static.news.ru/photo/24f97804-6d3f-11e9-81e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госдеп считает Минские соглашения основой для урегулирования конфликта на востоке Украины и полностью их поддерживает, заявил представитель ведомства.

Так в ведомстве отреагировали на просьбу журналистов прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского о внесении изменений в существующие договорённости.

Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины, — цитирует представителя Госдепа ТАСС.

Он также отметил, что для того, чтобы они заработали, именно Россия должна выполнить свои обязательства, взятые в соответствии с данными соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине. Собеседник агентства призвал Москву «отказаться от своей непримиримой позиции».

Ранее NEWS.ru писал, что слова украинского президента Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений являются попыткой уклониться от выполнения договорённостей. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.