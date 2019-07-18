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Американцы Герберт Делейгл и Мэрилин Фрэнсис, прожившие в браке 71 год, умерли в один день в США.

Молодые люди познакомились в 1947 году. Герберт часто заходил в кафе, в котором работала Мэрилин. Через год пара сыграла свадьбу. Как сообщает издание Metro, супруги умерли в больнице с разницей...