Фото: Martin H. Simon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Заместитель президента Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил, что Вашингтон выступает за свободу вероисповедания для всех жителей Корейского полуострова.

По его словам, эта позиция остаётся одновременно с попытками установить мир и провести денуклеаризацию территории, передаёт ТАСС.

Можете быть уверены в том, что пока президент Трамп продолжает стремиться к денуклеаризации Северной Кореи и установлению прочного мира, США будут продолжать выступать за свободу вероисповедания для всех верующих на Корейском полуострове, — отметил он.

Политик добавил, что осуждает власти Северной Кореи. Он уверен, что в стране оказывается серьёзное давление на религиозных людей.

Ранее News.ru писал, что США собираются помочь КНДР решить проблему денуклеаризации. Об этом заявлял госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее в Госдепартаменте опровергли сообщения о смягчении санкций Вашингтона в отношении Пхеньяна.

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