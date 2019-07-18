Заместитель президента Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил, что Вашингтон выступает за свободу вероисповедания для всех жителей Корейского полуострова.
По его словам, эта позиция остаётся одновременно с попытками установить мир и провести денуклеаризацию территории, передаёт
Можете быть уверены в том, что пока президент Трамп продолжает стремиться к денуклеаризации Северной Кореи и установлению прочного мира, США будут продолжать выступать за свободу вероисповедания для всех верующих на Корейском полуострове, — отметил он.
Политик добавил, что осуждает власти Северной Кореи. Он уверен, что в стране оказывается серьёзное давление на религиозных людей.
Ранее News.ru писал, что США