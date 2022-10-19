США выставят на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минэнерго США выставит в среду, 19 октября, 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва с поставкой в декабре. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Продажа завершает историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, которое президент анонсировал весной и которое помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках, — говорится в сообщении.

Президент Джо Байден поручил министерству подготовиться к дополнительным продажам топлива из стратегического резерва, если в этом возникнет необходимость «из-за действий России или иных событий», которые дестабилизируют глобальные рынки.

Байден еще весной распорядился направить на рынок нефть из государственных запасов топлива. Ее продажа в декабре исчерпывает 180 млн баррелей. Такое решение последовало после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.

Минэнерго также начнет закупать нефть для стратегического резерва сорт WTI за $67–72 за баррель. По оценкам ведомства, это произойдет в 2024–2025 годах.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent опустилась ниже $89 за баррель впервые с 4 октября. По мнению экспертов, это обусловлено намерением американских властей высвободить часть стратегического резерва нефти.