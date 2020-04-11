США вышли на первое место в мире по числу погибших от COVID-19

https://static.news.ru/photo/be64b250-7c12-11ea-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Количество смертей от коронавируса в Соединённых Штатах превысило аналогичный показатель в Италии. Таким образом стана вышла на первое место в мире по числу жертв COVID-19.

Об этом сообщил университет Джона Хопкинса. По его данным, в США зафиксировано 18 860 смертей, в Италии — 18 849.

Всего в Америке выявлено 503 594 случая инфицирования, в Италии — 147 577.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру по данным на 11 апреля 2020 года. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Вылечились свыше 375 тысяч. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость шестидневной госпитализации для больных коронавирусом составит $73 300 в США. Для застрахованных пациентов оплата услуг обойдётся в $38 220.