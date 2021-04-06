США готовы отменить часть санкций против Ирана

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Соединённые Штаты готовы отменить часть введённых против Ирана санкций, рассказал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, речь идёт о мерах, противоречащих Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Мы понимаем, что нам будет необходимо обеспечить смягчение санкций. Применительно к тем санкциям, которые идут вразрез с СВПД, — сказал он в ходе брифинга.

При этом он подчеркнул, что Тегерану следует отказаться от максималистских требований, которые «ни к чему нас не приведут».

Причина, по которой мы находимся в Вене (на встречах по ситуации вокруг СВПД. — NEWS.ru), заключается в том, чтобы обсудить, как могут выглядеть шаги с целью выполнения [СВПД] обеими сторонами, — добавил он.

США не считают конструктивными призывы к Вашингтону в одностороннем порядке предпринять примирительные жесты, на которые Тегеран не отвечает. Прайс отметил, что интересы Соединённых Штатов, России и Китая по преодолению кризиса вокруг ядерных разработок Ирана совпадают.

Разумеется, ни интересам Москвы, ни, разумеется, интересам Пекина не отвечает движение Ирана по пути к созданию ядерного оружия, к обретению Ираном ядерного оружия, — сказал он.

Представитель Госдепа рассказал, что ждёт трудных переговоров и трудных консультаций, передаёт ТАСС.

Встреча совместной комиссии по ядерному соглашению Ирана началась 6 апреля в Вене. По словам представителя Белого дома Дженнифер Псаки, в Вашингтоне рассчитывают, что эти переговоры станут продуктивными. При этом она подчеркнула, что прямых переговоров США и Ирана в Вене не планируется.

Накануне представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде заявил, что правительство Ирана выступает против постепенного снятия американских санкций и настаивает на единовременном отказе Вашингтона от ограничений, писал NEWS.ru.