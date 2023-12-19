США выразили готовность к переговорам с КНДР Кирби: США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий

Фото: IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPun/Global Look Press

Соединенные Штаты готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий, в том числе к обсуждению денуклеаризации полуострова, но Пхеньян не принял это предложение, заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые цитирует ТАСС, Вашингтон и раньше высказывал такую позицию, однако северокорейский лидер Ким Чен Ын «не смог или не захотел принять наше предложение».

Мы уже ранее говорили, что мы были готовы сесть [за стол переговоров] с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном без предварительных условий, чтобы начать говорить о денуклеаризации полуострова. Это актуально и сегодня, — сказал Кирби.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» показал, на что готова КНДР, если США «примут ошибочное решение», направленное против Пхеньяна. По его словам, Вашингтон весь год расширял «военную истерику».

Северокорейский лидер подчеркнул, что запуск стал ответом на враждебные действия со стороны США и Южной Кореи. В случае дальнейших агрессивных действий США Пхеньян рассмотрит вариант с «более активными наступательными действиями», заключил Ким Чен Ын.

До этого парламентский вице-министр обороны Японии Синго Миякэ сообщил, что запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета находилась в полете 73 минуты. За это время ракета преодолела дистанцию в 1 тысячу км при максимальной высоте полета 6 тысяч км. При запуске по обычной траектории ее дальность может превысить 15 тысяч км, то есть покрыть всю территорию США.