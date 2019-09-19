https://static.news.ru/photo/5150a2fa-9923-11e9-bd7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

США выдворяют двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН в связи с тем, что они якобы причастны к «деятельности, наносящей вред национальной безопасности страны».

Члены кубинской миссии ООН также ограничены в пребывании на Манхэттене. Мы серьёзно относимся ко всем попыткам посягнуть на национальную безопасность США, — написала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в Twitter.

After 2 members of Cuba’s UN mission engaged in activities harmful to U.S. national security, we asked them to leave the U.S. Members of Cuba’s UN mission are also restricted to stay in Manhattan. We take any & all attempts against the National Security of the U.S. seriously. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 19 сентября 2019 г.

Ранее руководство США выдало визы иранским президенту и министру иностранных дел Хасану Рухани и Джаваду Зарифу. Это было сделано для того, чтобы они могли посетить предстоящую сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, писал News.ru.