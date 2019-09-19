Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

США выдворяют двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН в связи с тем, что они якобы причастны к «деятельности, наносящей вред национальной безопасности страны».

Члены кубинской миссии ООН также ограничены в пребывании на Манхэттене. Мы серьёзно относимся ко всем попыткам посягнуть на национальную безопасность США, — написала руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в Twitter.

Ранее руководство США выдало визы иранским президенту и министру иностранных дел Хасану Рухани и Джаваду Зарифу. Это было сделано для того, чтобы они могли посетить предстоящую сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, писал News.ru.

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