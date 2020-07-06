США выдворят из страны обучающихся онлайн иностранных студентов

https://static.news.ru/photo/7a00bb1c-c001-11ea-a064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katrina Kochneva/ZUMAPRESS.com

Служба иммиграционного контроля США (ICE) предупредила, что иностранные студенты должны будут выехать из Соединённых Штатов, если осенью их занятия будут проходить в онлайн-режиме в связи с пандемией.

Данная мера коснётся находящихся в стране по неиммиграционным визам F-1 и М-1 обучающихся. В качестве альтернативы отъезду служба предлагает переход на обучение в другое учреждение, где занятия будут проходить очно.

В противном случае они могут столкнуться с иммиграционными последствиями, включая депортацию, — цитируют «Известия» сообщение властей США.

Также на протяжении семестра Госдеп не будет выдавать визы студентам, зачисленным на обучение, подразумевающее занятия в онлайн-режиме в течение семестра или более. На тех, кто хотя бы частично будет учиться очно, данные правила не распространяются. Учебные заведения должны уведомить студентов о переходе на дистанционное обучение в течение десяти дней.

Эксперты в сфере образования раскритиковали решение ICE. В частности, заместитель президента Американского совета по образованию Брэд Фансворт считает, что данные меры спровоцируют неразбериху. Он напомнил, что осенью эпидемиологическая ситуация в США может ухудшиться и некоторые учебные заведения, планировавшие проводить занятия в обычном формате, будут вынуждены перевести студентов на онлайн-обучение. Президент Гарвардского университета Ларри Бэкоу заявил, что нельзя ставить студентов перед выбором между выездом из страны и сменой вуза, так как многие организации во время пандемии балансировали между необходимостью продолжать академические программы и соблюдать безопасность, а ICE подрывает этот подход, передаёт CNN.

Главная проблема в том, что в некоторых из стран, откуда прибыли студенты, существуют ограничения на въезд, и они не могут поехать домой, так что же они тогда им делать? Это загадка для многих студентов, — добавила Тереза ​​Кардинал Браун, директор по иммиграции и трансграничной политике «Центра двухпартийной политики».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий запрет на выдачу грин-карт до конца года. Более того, ограничительные меры были расширены и включили в себя рабочие визы. Белый дом объясняет такое решение заботой об американских гражданах, миллионы которых потеряли работу из-за пандемии. Но всё свидетельствует о том, что временные ограничения вписываются в долгосрочную политику по миграции: переехать в Америку с годами будет всё сложнее.

США лидируют в мире по количеству зафиксированных случаев коронавируса (около 3 млн человек) и смертей заболевания (132,9 тыс.).

Как писал NEWS.ru ранее, власти Российской Федерации обсуждают с коллегами из других стран вопрос открытия границ, но конкретных решений пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.