США выделяют Украине ещё $250 млн военной помощи

https://static.news.ru/photo/8a47e2ea-abf5-11ea-a430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Министерство обороны США опубликовало документ, в котором говорится, что власти выделят дополнительные средства Украине в качестве военной поддержки.

Министерство обороны США объявило сегодня о своих планах выделения $250 млн в 2020 финансовом году на дополнительную подготовку, закупку снаряжения и обучение в целях укрепления потенциала Украины, — отмечается в заявлении.

При этом США характеризует Украину как «ключевого партнёра» «на переднем крае стратегической конкуренции с Россией».

По данным американского ведомства, выделенные средства Украина планирует потратить на «улучшение ситуационной осведомлённости» на море. Украинские военные приобретут «воздушные наблюдательные системы для слежения за суверенным воздушным пространством», а также «противоартиллерийские РЛС и тактическое снаряжения», передаёт ТАСС.

Соединённые Штаты заморозили военную помощь Украине в конце ноября 2019 года после телефонных переговоров между президентами стран Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые обернулись скандалом. Оппозиция американского лидера в конгрессе решила, что президент США, попросив украинского коллегу начать расследование по компании Burisma, таким образом хотел избавиться от своего конкурента на предстоящих выборах Джозефа Байдена. Дело в том, что его сын входил в совет директоров этой фирмы как раз в то время, когда сам отец курировал Украину в Белом доме, писал NEWS.ru.