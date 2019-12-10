Комитеты по вооружённым делам Палаты представителей и Сената США согласовали оборонный бюджет страны на 2020 год.
После одобрения в ходе голосования документ поступит на подпись к президенту Дональду Трампу.
Согласно проекту, оборонный бюджет предполагает выделение на помощь Украине $300 миллионов.
Американские законодатели предполагают, что общий военный бюджет страны составит $738 млрд. Документ
Как ранее писал NEWS.ru, санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» Конгресс США внёс в оборонный бюджет на 2020 год. Данные сведения были обнародованы 10 декабря.
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