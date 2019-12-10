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Санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» Конгресс США внёс в оборонный бюджет на 2020 год. Данные сведения были обнародованы 10 декабря.

Уточняется, что эти меры будут применены для «обеспечения энергетической безопасности Европы». Кроме того, в соответствующем документе прописан запрет на военное сотрудничество с РФ. Это ограничение предусматривает противодействие «зловредной деятельности России,...